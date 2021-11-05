"Aziz' sıradan bir aşk hikayesi değil!"

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Senaryoyu okur okumaz Aziz'in güçlü karakteri ve hikayede anlatılmaya değer aile, emek, fedakarlık gibi çok kıymetli unsurların olması evet demesini sağlamış. Yapımın gücü, yönetmen ve oyuncu kadrosu açısından da Aziz'in fark yaratacağına dikkat çeken Yıldırım izleyiciyi nelerin beklediğini şöyle özetliyor;

"Aziz; bir aşk hikayesi tabii ama sıradan bir aşk hikayesi değil. Tarihin, dönemin, toplumsal olayların tanık olduğu bir aşk hikayesi diyebiliriz. Aşkın tutkuyla, emekle, fedakarlıkla imtihanını izleyeceğiz. Aynı zamanda diğer önemli taşlardan bir tanesi de ailesi."

Aziz'i oynamaktan çok büyük keyif aldığını söyleyen sevilen oyuncu karakteri ve onun hikayedeki yerini ise şu şekilde anlatıyor;

"Aziz'in de imtihanı aşkı ile olacak. Çünkü bu imtihanında karşısında ailesi olacak. Aziz çok gururlu ve kafasına koyduğunu yapan, sonuna kadar savunan bir karakter. Tabii varlıklı bir ailede yetişmiş. Sonra hiç beklemediği bir anda hayatının dönüm noktasında bir Fransız delegesinin oğlunu öldürmesiyle başlayan bir değişim ve kahramanlık hikayesi aslında."

İddialı kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Aziz bu akşam saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

'Aziz'in 1. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;