Murat Uysal kimdir? sorusu gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal atandıktan 16 ay sonra görevinden alındı. Murat Uysal'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Murat Uysal kaç yaşında, nereli? İşte Murat Uysal hakkında
MURAT UYSAL KİMDİR?
27 Ekim 1971'de İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Sayın Uysal, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında Enflasyon Hedeflemesi, Dünya’da ve Türkiye’deki Uygulamaları konulu yüksek lisansını tamamladı.
Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kasım 2011-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
9 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Murat Uysal, 6 Temmuz 2019 tarihinde Başkanlık görevine atanmıştır.
Daha sonra 7 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınarak yerine Naci Ağbal atandı
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