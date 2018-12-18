Bu cins papağanlar 60-70 yıl yaşıyor. Bu cinsin 10 yaşındaki çocuğun zekasına sahip olduğu ve kendilerine yapılan hiçbir şeyi unutmadığı biliniyor. Muhtemelen bu vahşi doğadan kaçan olarak yakalanıp getirilmiş. Düşünsenize muhteşem bir doğada özgürken, gelip bunun eline düşüyorsunuz. Birazdan Murat’ın evine ekiplerle gidecekler.