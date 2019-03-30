Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, türkücü Murat Kurşun ve Asena Kurşun, oğulları Murat Can Kurşun’un 2. yaşını önceki akşam Baltalimanı'ndaki bir mekanda kutladı. Oğulları için pasta kestiren Murat Kurşun, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Oğlumuz 2 yaşına bastı. Erkek çocuğu olduğu için anneyi daha çok seviyor” dedi.



Kurşun, “Oğlunuzun sanatçı olmasını ister misiniz?” sorusuna “Şarkıcı olmasını istemem” şeklinde yanıt verdi.