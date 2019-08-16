16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; '45. Gerze Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan Murat Kekilli, Gerzeli müzikseverlerle buluştu.
Üç gün sürecek festival programının ilk gününde saat 14.00’te Yakup Ağa Konağı önünden hareket eden araçla birlikte Belediye Başkanı Cevat Şensoy, festival komitesi ve vatandaşlar Çırnık Ağaçkakan köyünü ziyaret etti. Çocukların ve vatandaşların gönüllerince eğlendiği ilk programın ardından saat 19.00’da İskele Meydanı'nda festival açılışı gerçekleştirildi.
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Sinop ilçeleri belediye başkanları, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, yönetim kurulu, festival komitesi ve Gerzeli vatandaşların katıldığı açılışta ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şensoy’un festival tarihçesini anlattığı konuşmanın ardından Gerze Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu. Tekel ve Tütün Emekçileri Sergisi ve BEKA-DER 15 Temmuz Şehitleri Anma Sergisi ziyaretiyle İskele mevkisindeki açılış programı sona erdi.
Festival alanında gerçekleşen program saat 21.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı’nın ardından 10. Yıl Marşı söylendi. Tarık Tırıl’ın sahneye gelmesiyle başlayan eğlence tüm hızıyla devam etti.
Programın ikinci bölümü ise Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun’un konuşmaları ve plaket takdimleriyle başladı. Binlerce vatandaşın heyecanla bekledi Murat Kekilli coşkuyla sahneye gelerek şarkılarını seslendirmeye başladı.
Tüm konser alanının hınca hınç dolu olmasından ve vatandaşların ilgisinden memnuniyetini dile getiren Kekilli, sahne sırasında hem eğlenip hem de doyasıya eğlendirdi.
Tüm dinleyicilerine karşı son derece nazik ve samimi davranışlar sergileyen Kekilli, performansı sırasında sahneye gelen onlarca kişiyi geri çevirmemesi ve yakın temastan kaçınmaması hayranlarından bir kere daha takdir toplamasına sebep oldu.
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