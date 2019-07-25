İHA'nın haberine göre; Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri'nde sahne alan Murat Kekilli, performansı ile konser alanını dolduran binlerce müzikseveri coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında Anadolu Rock müziğinin efsanevi ismi Murat Kekilli, Kocaelili hayranlarıyla buluştu.

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Murat Kekilli en sevdiği parçalarını sevenleri için söyledi. Kekilli’nin parçalarıyla eğlenceli dakikalar yaşayan vatandaşlar, duygu dolu parçalara ise cep telefonlarındaki feneri yakarak eşlik etti.

Unutulmaz eserlerini hayranları için söyleyen Murat Kekilli, Kocaelili sevenlerinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.