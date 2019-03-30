Murat Kekilli babasının ameliyatı için ailesi ve kardeşleri ile Ankara’da bulunuyordu. Çok üzgün olduğunu belirten Kekilli, "Takdiri ilahi, Allah bir değerlimi yanına aldı. Mekanı cennet olsun İnşallah" diyerek üzüntüsünü dile getirmeye çalışmıştı.