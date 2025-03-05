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        Haberler Müzik Murat Evgin’in Bükreş günlüğü - Magazin haberleri

        Murat Evgin’in, Bükreş günlüğü

        Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, 'Sync About It' isimli müzik konferansına katılmak için Bükreş'e gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:46
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        Murat Evgin'in, Bükreş günlüğü
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        Müziklerini yaptığı dizilerle Romanya’da da tanınan Murat Evgin, İspanya, İngiltere, Romanya’dan plak şirketleri, besteciler, şarkı yazarlarının da katıldığı konferansa Türkiye’den katılan tek besteciydi.

        Murat Evgin, iki gün süren konferansın ardından; Ulusal Tarih Müzesi, Odeon Tiyatrosu’nun önündeki Atatürk Heykeli, Dambovita Nehri, 1989 Devrimi’nden hemen önce Romanya Başkanı Çavuşesku'nun son balkon konuşmasını yaptığı meydan gibi Bükreş'in tarihi yerlerini gezdi.

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        #Murat Evgin

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