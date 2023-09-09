Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle el ele
Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Dalkılıç, arkadaşlarıyla çıktığı bir yemekte adını henüz açıklamadığı sarışın bir kadınla el ele olduğu fotoğrafıyla birlikteliğini ilan etti
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, aşk orucunu bozdu. Son olarak geçtiğimiz yıl Çağla Boz ile kısa süreli aşk yaşayan Dalkılıç, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.
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Arkakadaşlarıyla birlikte bir mekânda akşam yemeği yiyen Murat Dalkılıç, sarışın bir kadının elini tuttuğu fotoğrafı yayımladı.
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Yeni sevgilisinin adını henüz açıklamayan Murat Dalkılıç, birlikteliğini yayımladığı karelerle ilan etti.
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Murat Dalkılıç - Merve Boluğur
BİR EVLİLİK YAPTI
Öte yandan Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Merve Boluğur'la 2015'te nikâh masasına oturmuş ve 2017'de boşanmıştı.
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Murat Dalkılıç - Hande Erçel
Murat Dalkılıç, daha sonra oyuncu Hande Erçel ile üç yıl aşk yaşamıştı. Ancak ikili, birlikteliğini sonlandırma kararı almıştı.
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Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra da oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Murat Dalkılıç - Çağla Boz
Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.