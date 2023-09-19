Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti
Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Dalkılıç, sevgilisi Eda ile ilk kez fotoğraf paylaştı
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Murat Dalkılıç, sonunda aşkını ilan etti. Ünlü popçu, sevgilisi Eda ile birlikte İngiltere'ye gitti. Dalkılıç, fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştı.
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Murat Dalkılıç - Merve Boluğur
BİR EVLİLİK YAPTI
Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Merve Boluğur ile 2015'te nikâh masasına oturmuş ve 2017'de boşanmıştı.
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Murat Dalkılıç - Hande Erçel
Murat Dalkılıç, daha sonra oyuncu Hande Erçel ile üç yıl aşk yaşamıştı. Ancak ikili, birlikteliğini sonlandırma kararı almıştı.
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Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra da oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Murat Dalkılıç - Çağla Boz
Sitare Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran Murat Dalkılıç, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.