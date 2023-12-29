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        Haberler Magazin Murat Cemcir'den Ahmet Kural küslüğü ile ilgili açıklama: Kırgınlık değil, bıkkınlık var

        Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması: Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de!

        Ahmet Kural ile Murat Cemcir arasındaki gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde aralarındaki küslükle ilgili açıklama yapan Kural'dan sonra Cemcir'de açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:26
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          "BİRBİRİMİZE UZUN SÜREDİR KIRGINIZ"

          Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural meslektaşı Murat Cemcir ile arasında olan küskünlük hakkında konuştu. Kural "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" ifadelerini kullandı.

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          "GÖRÜŞMÜYORUZ VE GÖRÜŞMEYECEĞİZ DE"

          Murat Cemcir "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorularına ise şu yanıtı verdi "Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!"

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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