"GÖRÜŞMÜYORUZ VE GÖRÜŞMEYECEĞİZ DE"

Murat Cemcir "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorularına ise şu yanıtı verdi "Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!"