Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Murat Cemcir, önceki gün Tarabya Sahili'nde objektiflere yansıdı. Maske, güneş gözlüğü ve şapka kombiniyle tanınmakta zorlanan Cemcir'in kilolu hali gözden kaçmadı.

Pandemi dönemini evinde geçiren Murat Cemcir, aldığı kiloları vermek için düzenli yürüyüşlere başladı. Gazetecileri selamlayan Cemcir, soruları "Başka zaman konuşuruz" diyerek yanıtsız bıraktı.