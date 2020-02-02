Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Çocuk Sanat Festivali’nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Çocuklar için seramik atölyesi düzenleyen Tanrısevsin’i bu özel gününde “Baba Parası” filminde birlikte oynadığı rol arkadaşları Ahmet Kural ve Murat Cemcir yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncular çocuklarla birlikte seramik heykeller yaparak keyifli zaman geçirdi.

Murat Cemcir, “Çocukken çok yaramazdım. Her yerim yara bere içindeydi. Hatta 1. sınıfta burnumu kırmıştım. O gün bugündür burnum böyle. Yaptırmayı hiç düşünmedim. Bizim zamanımızda böyle seramikler yoktu. Biz çamurdan heykel yapardık” dedi. Ahmet Kural ise “Çocukluğumda ben de çok yaramazdım. Hatta rövaşata atarken ayağımdan avizeye asılmışlığım vardır” dedi.

Rol arkadaşlarının kendisine destek olmak için festivale geldiğini söyleyen Yağmur Tanrısevsin, “Böyle bir günde yalnız bırakmamaları beni çok mutlu etti. Benim için büyük sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.