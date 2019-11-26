26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Murat Cavcav, ligde son haftalarda çıkışa geçen Gençlerbirliği'nin performansını değerlendirdi.
Takıma güvendiğini her zaman dile getirdiğini belirten Cavcav, "Ligde son 3 haftada 7 puan alarak neler yapabileceğimizi göstermeye başladık. Konyaspor deplasmanında son dakika attığımız golle başlayan güzel hava, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında aldığımız galibiyetlerle devam ediyor. Kasımpaşa karşısında zorlu bir deplasman maçına çıktık ve istediğimiz skoru alarak Ankara'ya, evimize döndük. İstanbul, Ankaralılar için hep gidip dönülecek bir yerdir, 3 puanla dönmek de en güzelidir. Hafta sonu, bu mutluluğu yaşadık." ifadelerini kullandı.
Oyuncuların inancının bu başarıda önemli olduğunu vurgulayan Cavcav, "Teknik ekip ve futbolcularımızın sahadaki hırslarını, gol sevinçlerini, gözlerindeki parıltıyı görüyorum. Bu inanmışlık ve takımdaşlık, bizi başarıya götürecektir. 'Aile havası' sözü, klişedir, herkesin dilindedir ama hayata geçirmesi de yaşatması da o kadar zordur. Biz, camia olarak bu havayı yakalamaya başladık." şeklinde görüş belirtti.
HAMZA HAMZAOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Gençlerbirliği'nde ay başında göreve getirilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun performansından memnuniyet duyduğunu kaydeden Murat Cavcav, "Hamza hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kamuoyuna, ismini ilk açıkladığımızda 'ligimizi bildiği ve tecrübesiyle bize katkı vereceği için kendisini tercih ettiğimizi' söylemiştik. Hocamız, sağ olsun bizi yanıltmadı. Beyefendi kişiliği, teknik ve taktik bilgisiyle camiamızı en iyi şekilde temsil ediyor. Aynı şekilde futbolcularımızın da sevgi ve saygısını kazanmış görünüyor. Hamza hocamızı, teknik ekibini ve yenilgiyi kabul etmeyerek sonuna kadar mücadelesini sürdüren futbolcularımızı performansları nedeniyle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerbirliği'nde son dönemde yaşanan birlik ve beraberlik ortamının bozulmaması adına elinden gelen çabayı göstereceğinin altını çizen Cavcav, taraftara ise şöyle seslendi:
"İstanbul deplasmanında bir dakika susmadılar. Geriye düştüğümüzde takımlarına itici güç oldular. Rakip kaleye adeta onların 'haydi gençler' tezahüratlarının rüzgarıyla yürüdük. Maç sonunda da futbolcularımız ve taraftarımız galibiyeti birlikte kutladı.
İstanbul'da taraftarımız, galibiyet ve maç sonundaki tablo, son derece güzeldi.
Amacımız, seyircimizle içeride dışarıda bu güzelliklerin nicelerini yaşamak.
Önümüzde yine zorlu bir süreç var. Lig bizim için yeniden başladı. Kasımpaşa deplasmanı geride kaldı. Cuma akşamı Ankara'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan da istediğimiz sonucu almak için yine çok çalışacağız. Yönetici, teknik ekip ve futbolcular, ancak çok çalışarak başarılı olacağımızı biliyoruz. Yakaladığımız havayı korumalıyız ve sonuna kadar aynı ciddiyetle gitmeliyiz."
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