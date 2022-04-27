Terini sildiği havlu kavga çıkardı!

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'Another Self'te birlikte ekran karşısına geçtiği Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı ileri sürülen ancak ardından iddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı Murat Boz (42), Ankara'da konser verdi. Müzikseverlerle buluşan Boz, hayranlarına eğlenceli bir akşam yaşattı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Şarkılarını dans eşliğinde seslendiren Murat Boz, gecenin ilerleyen saatlerinde yardımcısının verdiği havluyla terini sildi.

Boz'un konser sırasında terini sildiği havluyu seyircilere atması bir anda ortalığı karıştırdı. Şarkıcının hayranları havluyu almak için adeta birbirlerine girdi. O anlar ise sosyal medyada hızla yayıldı.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Öte yandan geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanan Murat Boz, kısa bir süre sonra hastalığı hafif şekilde atlattığını duyurmuştu.

2012'DEKİ FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, ardından arkadaşlarıyla birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. Pandemiye rağmen spora ara vermeyen şarkıcı, kaslarını sergilemişti.

Murat Boz'un 2012 yılında Bodrum'da denize girerken çekilen fotoğrafları uzun süre konuşulmuştu. O dönem bir hayli kilo alan ve göbeği çıkan ünlü şarkıcının görüntüleri olay olmuştu. Boz, fotoğraflar hakkında, "Resmen yıllar sonraki halimi gördüm." demişti.