14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Popçu Murat Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Boz, karantina sürecini fırsat bilerek mutfağa girdi.
Boz, hamur açıp, lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Murat Boz'un paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
İşte o anlar:
Öte yandan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ailesine duyduğu özlemi dile getirmişti. "Bir an önce sona ermesini diliyorum" diyen Murat Boz, paylaşımına şu notu düşmüştü:
Bir hasret 'tbt'si... Sene 2018... Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, ağabeyim... Nesiller yan yana... Çok kıymetli..
O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum.
"FARKINA VARIYORUZ"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, karantina günlerinden çıkardığı dersi takipçileriyle paylaşmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve takipçilerine moral veren Murat Boz, şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara… Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz.
İhtiyacımız olan sevgi, saygı, şefkat, merhamet, anlayış, güven... Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz.
"ÖN YARGILAR MANASIZLAŞIYOR"
Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz.
"HERKESİN YANINDA OLACAĞIM"
Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım.
Çünkü biliyorum; yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu da geçer, geçecek… Sizleri seviyorum.
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