"ÖN YARGILAR MANASIZLAŞIYOR"

Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor.

Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz.