HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Murat Boz, son dönemlerde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan Boz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Doğrusu şu; Efe'nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük. Ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok" dedi.

"YAZILDIĞI GİBİ YOK"

Muhabirlerin, "Şu an ilişkiniz yok ama olur mu?" sorusuna Murat Boz, "Yazıldığı gibi yok diyorum" ifadelerini kullanarak ilişkiye açık kapı bıraktı.

Öte yandan Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver, kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.