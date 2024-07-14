Murat Boz'a yeğeninden ziyaret: Dayısının çiçeği
Murat Boz, konser öncesi kuliste kendisini ziyarete gelen yeğeniyle çektirdiği fotoğrafı "Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı
- 1
Murat Boz ve yeğeni Pelin...
Sosyal medya hesabından zaman zaman yeğenleriyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Murat Boz'dan yeni bir kare geldi.
- 2
Murat Boz'un diğer yeğeni...
44 yaşındaki şarkıcı, yeğeninin kendisini ziyareti sonucu yaşadığı sevinci sosyal medyaya da aktardı.
- 3
Murat Boz, kuliste yeğeni ile çektirdiği bu kareyi; "Böyle güzel bir konser öncesi ziyareti olur mu? Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören şarkıcıya; "Ee sen de artık evlen de bir sarışın yakışıklı oğluş görelim ya çok yakışıyor" ve "Babalık da yakışır" yorumları yapıldı.
-