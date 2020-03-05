Ünlü oyuncu Murat Aygen kendisi gibi oyuncu olan eşine olan aşkını ilan etti.

Aygen paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.