Murat Akkoyunlu Güldür Güldür ekibinde!

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kadroya katılan yeni isimlerle dikkat çekiyor. Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri başarılı oyuncu Murat Akkoyunlu oldu.

Komedi projelerinin aranılan isimlerinden Murat Akkoyunlu’nun da ekibe katılması heyecan yarattı.

Güldür Güldür Show'un yeni sezon bölümleri çok yakında Show TV’de!

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