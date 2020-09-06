Dağhan Külegeç Güldür Güldür ekibinde!

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7'den 70'e herkesin sevgilisi Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Yeni çekimlerin başlamasına sayılı günler kala sürprizler de yavaş yavaş açıklanıyor.

Bu sezon, Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri sempatik oyuncu Dağhan Külegeç oldu.

Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sempatik oyuncunun ekibe katılışı büyük bir heyecanla karşılandı.