MURADİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

3 yemek kaşığısıvı yağ

1 adettavuk göğsü(küp doğranmış)

1 adetkabak(küp doğranmış)

1 adethavuç(küp doğranmış)

1 litresu

1/2 çay bardağıarpa şehriye

1 çay kaşığıtuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığıkarabiber

Terbiyesi için:

1 su bardağıyoğurt

1 yemek kaşığıun

1/2 su bardağısu

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığınane

MURADİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın.

Küp doğranmış tavukları tavaya ilave edin ve soteleyin.

Küp doğranmış kabak ve havuçları da ilave edip 5 dakika daha sotelemeye devam edin.

Ardından tencereye arpa şehriyelerle birlikte suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip, sebzeler ve arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyesi için; ayrı bir kasede un, yoğurt ve yarım su bardağı suyu karıştırın.

Yoğurt sıcak görünce kesilmemesi için tencerede kaynayan çorbadan bir kepçe su alın ve kasedeki karışıma azar azar ekleyerek yedirin.

Ardından kasedeki karışımı tencereye yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

Çorbayı orta ateşte bir taşım kaynattıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirin ve ocağın altını kapatın.

Arzuya göre ayrı bir tavada kızdırdığınız naneli tereyağını çorbaya ilave edip, sıcakken sevdiklerinizle afiyetle tüketin.