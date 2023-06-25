18 yılda 13 çocuk doğurdu

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RODOS HEYKELİ (Yunanistan)
M.Ö 304'te Makedonyalı Antigonitler ile sağlanan barıştan dolayı tanrılara şükranlarını sunmak için Rodoslular tarafından adanın liman girişinde inşa ettirildi.
Heykeltıraş Lindoslu Haris'in imzasının bulunduğu Güneş Tanrısı Helios'u simgeleyen tunçtan heykel, 32 metre yüksekliğindeydi.
Heykel, M.Ö 225 veya 226'daki bir depremde yıkıldıktan sonra birkaç yüzyıl yan yatmış halde kaldı.
Fransız heykeltıraş Frederic Auguste Barthold, New York'taki Özgürlük Heykeli'ni Rodos Heykeli'nden esinlenerek oluşturdu.