18 yılda 13 çocuk doğurdu

II...



BABİLİN ASMA BAHÇELERİ (Irak)

Fırat Nehri kıyısındaki Babil antik kenti, başkent Bağdat'a yaklaşık 90 km mesafede bulunuyor.

Bir zamanlar kuleleri ve kerpiç tapınaklarıyla ünlü bir imparatorluk merkezi olan kentin adı 4 bin yıl önceye ait bir kil tablette geçiyor.

Kral 2. Nebukadnezar tarafından yaptırılan Babil'in Asma Bahçeleri'nden günümüze sadece tuğla ve kil kalıntıları kalmış olsa da 10 kilometre kareye yayılan tarihi bölge, ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.