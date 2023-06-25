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18 yılda 13 çocuk doğurdu

Babür İmparatoriçesi Mümtaz Mahal, tarihe evliliğinin 18'inci yılında 14'üncü çocuğunu dünyaya getirirken hayatını kaybetmesinin ardından inşa edilen mezarıyla geçti. Heredot'un listelediği dünyanın 7 harikasına eklenmesi gerektiği düşünülen anıt mezar Hindistan'ın simgelerinden biri olarak milyonlarca turisti ülkeye çekiyor. Listeye eklenmesi gerektiği savunulan diğer yapı ise İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Giriş: 25.06.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • İnsanlık tarihinin ünlü tarihçisi Heredot, M.Ö 5’inci yüzyılda ortaya ‘Dünyanın 7 Harikası’ başlığında bir fikir attı.

  • I...

    GİZE PİRAMİTLERİ (Mısır)
    Keops, Kefren ve Mikerinos adlı piramitlerinden oluşuyor.
    Bu üç piramit arasında en görkemli olanı Keops... 

    Gize Piramitleri'nin her biri 2.5 ton ağırlığındaki taş blokları yan yana dizilirse Fransa çevrelenebiliyor. 

    Orion yıldız kümesinin kemer yıldızları olan Alnilam, Alniak ve Mintaka yıldızlarının gökteki konumu, Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin dizilişinin izdüşümüne denk geliyor. 

  • II...

    BABİLİN ASMA BAHÇELERİ (Irak)
    Fırat Nehri kıyısındaki Babil antik kenti, başkent Bağdat'a yaklaşık 90 km mesafede bulunuyor.

    Bir zamanlar kuleleri ve kerpiç tapınaklarıyla ünlü bir imparatorluk merkezi olan kentin adı 4 bin yıl önceye ait bir kil tablette geçiyor.

    Kral 2. Nebukadnezar tarafından yaptırılan Babil'in Asma Bahçeleri'nden günümüze sadece tuğla ve kil kalıntıları kalmış olsa da 10 kilometre kareye yayılan tarihi bölge, ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.

  • III...

    ZEUS HEYKELİ (Yunanistan)
    M.Ö 456’da Olimpos Dağı'nda Zeus Tapınağı için Fidias tarafından yapılan, tanrı Zeus'u oturur halde betimleyen devasa bir heykeldi.
    Yüksekliğinin 13 metre olduğu düşünülüyor.

  • IV...

    ARTEMİS TAPINAĞI (Türkiye)
    Aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da biliniyor.

    Tanrıça Artemis'e ithaf edilen tapınak Selçuk - Efes'te M.Ö 550 yıllarında tamamlandı.
    Tamamen mermerden inşa edilen tapınaktan günümüze sadece bir iki parça kaldı.

  • V...

    HALİKARNAS MOZOLESİ (Türkiye)
    Kral Mausolos adına eşi ve kız kardeşi tarafından Halikarnassos’ta (Bodrum) yaptırıldı.

    Kolonlarıyla Yunan, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini andıran oldukça büyük boyutlardaki mezar, öneminden dolayı kendinden sonra gelen aynı stildeki tüm yapılara mozole denilmesine neden oldu.

  • VI...

    RODOS HEYKELİ (Yunanistan)
    M.Ö 304'te Makedonyalı Antigonitler ile sağlanan barıştan dolayı tanrılara şükranlarını sunmak için Rodoslular tarafından adanın liman girişinde inşa ettirildi.

    Heykeltıraş Lindoslu Haris'in imzasının bulunduğu Güneş Tanrısı Helios'u simgeleyen tunçtan heykel, 32 metre yüksekliğindeydi. 

    Heykel, M.Ö 225 veya 226'daki bir depremde yıkıldıktan sonra birkaç yüzyıl yan yatmış halde kaldı.

    Fransız heykeltıraş Frederic Auguste Barthold, New York'taki  Özgürlük Heykeli'ni Rodos Heykeli'nden esinlenerek oluşturdu.

  • VII...

    İSKENDERİYE FENERİ (Mısır)
    İnşası M.Ö 285 – M.Ö 246 arasında süren fener, İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Pharos Adası üzerine yapıldı.

    Mimar Knidoslu Sostratus'tun eseri olan fener, kaidesiyle birlikte 135 metre yüksekliğindeydi.

    Tepesinde bulunan, tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu.

  • Yüzyıllar boyunca dünyanın 7 harikası bu yapılarla özdeşleşti.

    Özellikle günümüzde birçok kurum ve kuruluş, özellikle iki yapının daha  dünyanın harikası olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşünüyor. 

    Biri; İstanbul’un simge yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

  • Diğeri; Tac Mahal…
    Hindistan’ın Agra şehrindeki Tac Mahal, yılda yaklaşık olarak 3 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor.

    Bu kadar ilgi görmesinin ana nedeni yapının ihtişamında öte, içinde ebedi uykusunda olan kişilerin büyük aşkı…

  • Doğum adı; Ercümend Banu Begüm olan Mümtaz Mahal, henüz 14 yaşındayken Timur’un soyundan gelen Babür İmparatorluğu'nun 5’inci hükümdarı Şah Cihan ile sözlendi.
    10 Mayıs 1612'de de 19 yaşındayken evlendi.

  • Mümtaz Mahal, 18 yılda dünyaya 13 çocuk getirdi.
    14’üncü çocuğuna 9 aylık hamile olan Mümtaz Mahal, her zaman olduğu gibi sefere çıkan eşine eşlik etti. 

    Bir isyanı bastırmak için Burhanpur’a giden eşinin yanında yer alan Mümtaz Mahal, 14’üncü çocuğu Gauhara Begüm’ü doğururken Haziran 1631’de 38 yaşında hayatını kaybetti.

  • İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Tac Mahal, Şah Cihan tarafından eşinin ebedi istirâhgathı için inşa ettirildi.

    Şah Cihan, kendisinin de Tac Mahal’e defnedilmesini vasiyet etti.
    Mümtaz Mahal ile Şah Cihan, 1666’dan bu yana Yamuna Nehri’nin kıyısındaki anıt mezar içinde yan yana yatıyor.

  • Tac Mahal’e Osmanlı’nın eli değdi.
    Yapının mimarları; Üstad Ahmat Lahori ile Mimar Sinan'ın öğrencilerinden İsa Mehmet Çelebi.
    Kubbenin yapımından sorumlu kişi, Mimar Sinan'ın bir diğer öğrencisi İsmail Çelebi.
    Duvarlardaki mermerlerde yer alan oyma yazılara ise hattat Settar Efendi imza attı.

  • Yapımına 1632’de başlanan 74 metre yüksekliğindeki Tac Mahal, 1654’te tamamlandı.

    Bir efsaneye göre yapımı için kullanılan iskelenin sökümünün uzun süreceği bilgisini alan Şah Cihan, yardım eden herkesin iskele parçalarından alabileceğini söyledi. Bunun üzerine binlerce Babürlü çalışmalara katılınca iskele bir günde söküldü.

  • Çeşitli kurum ve kuruluşların ‘Dünyanın Harikaları Listesi’nde en çok bulunan diğer yapılar şunlar;
    • Stonehenge (İngiltere)
    • Colosseum (İtalya)
    • İskenderiye Kom es-Shoqafa Yeraltı Mezarları (Mısır)
    • Çin Seddi (Çin)
    • Nanjing Porselen Kulesi (Çin)
    • Ayasofya Camii Kebir (Türkiye)
    • Pisa Kulesi (İtalya)
    • Tac Mahal (Hindistan)
    • Kahire Kalesi (Mısır)
    • Ely Katedrali (İngiltere)
    • Kluni Manastırı (Fransa)
    • Petra (Ürdün) 

 

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