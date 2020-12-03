Ülkemizin doğu yörelerinde fazlasıyla sevilen ve tüketilen Bumbar (mumbar) dolması tarifi yapılışı, biraz zor gibi gözükse de gözünüz korkmasın. Bazı püf noktalarına dikkat ederek yapılabilecek çok leziz bir yemek.
Mumbar Dolması İçin Gereken Malzemeler:
2 kilo Bumbar
Kelle paça ve kibe
1 kilo pirinç
1 çorba kaşığı nane
2 çorba kaşığı kırmızı pul biber
Karabiber, tuz
Terbiye Malzemesi;
2 yemek kaşığı tuz
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı nane
6 diş sarımsak
Mumbar Dolması Yapılışı:
Öncelikle mumbarları bol su ile iyice yıkıyoruz.
Bıçak yardımıyla, üzerinde olan yapışkan şeyleri sıyırıyoruz.
Fazla yağlarını kesip atıyoruz.
Bağırsakların içerisine su bırakıp, diğer taraftan boşaltıyoruz bunu birkaç defa tekrarlıyoruz.
Ayrı bir kapta pirinç, nane, pul biber, karabiber ve tuzu harmanlıyoruz.
Temizlediğimiz bumbarların ve kibelerin içine hazırladığımız harcı dolduruyoruz. Daha sonra ağızlarını dikiyoruz.
Çok doldurmayın ki yumuşak olsun içi iyi pişsin.
Mumbarların dış kısımlarını, bir kez daha tuzlu suyla yıkayın ki, kalıntılar kalmasın. Terbiye malzemesinin hepsini, bir tencerede karıştırın.
Tencerenin içine bumbarları yerleştirin.
Bol su aktarın ki dibi tutmasın.
Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Bumbarları alırken beyaz olmasına dikkat ediyoruz.
İsteğe göre baharat malzemesi fazla bırakılabilir daha çok acı da yapılabilir.
İsterseniz mumbar piştikten sonra tavada, kızgın zeytinyağında kızartabilirsiniz. Bağırsağın pişip pişmediğini çatal batırarak anlayabilirsiniz.
Çatal kolay batıyorsa pişmiş demektir.
Mumbar yemeğinin suyu da çok güzel oluyor, çorba niyetine ekmeğinizi bandıra bandıra içebilirsiniz.
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