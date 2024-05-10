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        Beyoğlu’nda apart otelde yangın!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir apart otelde yangın çıktı. Mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:50
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        Mum yangına neden oldu!
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        Beyoğlu'nda bir apart otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

        Yangın, saat 8.00 sıralarında, Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla dairede yangın çıktı.

        İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan binaya girerek dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı. Vatandaşların su vererek sakinleştirdiği 2 kişinin ilk tedavileri ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

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