Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, söz konusu yeniden değerleme işlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, 9 Haziran 2021'de yayımlanan 7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9 Haziran 2021 itibarıyla aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, 31 Aralık 2021'e kadar, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecekler.
Taşınmazların yanı sıra tesisat ve makineler, taşıtlar, demirbaşlar, gayrimaddi haklar, şerefiyeler ile özel maliyet bedelleri gibi amortisman tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.
DEĞER ARTIŞI VERGİSİ 3 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK
Taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi neticesinde hesaplanan değer artışı bilançonun pasif bölümünde ayrı bir fon hesabında gösterilecek.
Söz konusu değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyannameyle gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler bu süreyi takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek. Bahse konu iktisadi kıymetler için, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden, amortisman ayrılmaya devam edilecek.
Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.
Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.
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