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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Mükellef, ABD’ye açılmak isteyen girişimcileri buluşturdu - Girişimcilik Haberleri

        Mükellef, ABD’ye açılmak isteyen girişimcileri buluşturdu

        Mükellef, düzenlediği "Girişimcilik Yolculuğunda Amerika'yı Keşfetmek" etkinliğinde ABD'ye açılmak isteyen girişimleri bir araya getirdi. Etkinlikte Amerika'da yasal süreçlerden vergi mevzuatına pek çok konu masaya yatırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:42
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        ABD'ye açılmak isteyen girişimcileri buluşturdu
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        Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Estonya üzerinden Avrupa Birliği’nde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmetler sunan Mükellef, “Girişimcilik Yolculuğunda Amerika’yı Keşfetmek” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Mükellef, ABD’ye açılmayı hedefleyen girişimleri buluşturdu. Mükellef Uyum ve Regülasyon Uzmanı Rümeysa Baç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen; Ventera Partners’ın ortaklarından Erim Nehir Kargacı, BATI Lawyers ortaklarından Doğukan Doru Alkan ve Mükellef Vergi Uzmanı Sema Şarlak’ın katıldığı panelde; Amerika’da şirket kurmak için yasal süreçler ve vergi mevzuatının yanı sıra ABD’ye açılmak isteyenler için Mükellef hizmetleri de anlatıldı.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “5’inci yılımızı geride bırakırken, Mükellef olarak bugün on binlerce mikro girişime ve kurumsal işletmeye hizmet veriyoruz. Mükellef aracılığıyla kurulan birçok şirket bugün Türkiye’nin gözde markaları arasında yer alırken, aralarında milyon dolarlık yatırıma imza atanlar da globale açılanlar da bulunuyor. Teknolojiyle dünyanın avuçlarımıza sığdığı günümüzde yurt dışına açılmak girişimler için neredeyse olmazsa olmaz haline geldi. Bizler de Mükellef markamız üzerinden giderek artan sayıda girişimin globale açıldığına şahit oluyoruz” şeklinde konuştu. 2023’te ABD ve İngiltere’deki şirket kuruluş sayısının 2022’ye kıyasla 3 kat arttığını ifade eden Açıkelli, önümüzdeki yıllarda da yurt dışına açılan şirket sayısında artış beklediklerini söyledi. Globale açılırken en önemli konunun ilgili ülkenin vergi ve mevzuatlarına uyum olduğuna dikkat çeken Açıkelli, regülasyonel uyumluluk konusunda destek sağlayan bir teknoloji şirketi olarak konumlanıp sundukları çözümlerle ABD, İngiltere ve Estonya üzerinden Avrupa Birliği’nde şirket kurmak isteyen girişimlere uçtan uca hizmet verdiklerini ve böylece şirketlere hem zamandan tasarruf hem de maliyet avantajı sağladıklarını kaydetti.

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