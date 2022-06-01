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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alternatifler ile ilgili değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde Memur – Sen ile Çalışma Bakanlığı arasında son bir toplantı daha yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı öncesinde yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi.

Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak ek gösterge çalışması 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

3600 Ek Gösterge Komisyonu oluşturulmuş, komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapmıştı. Komisyon, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu. 10 Mayıs’ta yapılması planlanan son toplantı ertelenmişti. Bakan Bilgin 13 Mayıs'ta ek gösterge düzenlemesinin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bürokratlarca hazırlanan 3600 ek gösterge ile ilgili alternatifleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardı.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor