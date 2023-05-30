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Müjde Ar: Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım - Magazin haberleri

Müjde Ar: Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım

Müjde Ar, kendisi adına açılan sahte Twitter hesaplarından sonra kendisi sayfasını oluşturmak zorunda kaldı. Ar, "Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım. Diğer hiçbir hesaba itibar etmeyiniz" dedi

Giriş: 30.05.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müjde Ar, Twitter'da kendisi adına açılan ve siyasi tweetler atan hesabın sahte olduğunu açıklamıştı.

  • Müjde Ar, daha önce Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram dışında hiçbir sosyal medya platformunda hesabım yoktur. Twitter'da adıma açılan hiçbir hesapla da ilgimin olmadığını bilginize sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

  • Söz konusu hesabı yargıya taşıyan Müjde Ar, sahte hesabın tweet'lerini sürdürmesi üzerine Twitter hesabı açmak zorunda kaldı.

  • Müjde Ar, MujdeArOfficial isimli adresinden, "Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım. Diğer hiçbir hesaba itibar etmeyiniz" mesajını paylaştı.

  • KOÇYİĞİT VE HUN DA SEVENLERİNİ UYARMIŞTI

    Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun, adlarına açılan sahne sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara yönelik takipçilerini uyarmıştı. Koçyiğit, "Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum" derken, Hun ise "Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

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