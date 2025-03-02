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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe'nin konuğu Onvo Antalyaspor - Fenerbahçe Haberleri

        MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe'nin konuğu Onvo Antalyaspor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:32
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı iç saha grafiğini sürdürmek istiyor. Sarı lacivertliler, 26. hafta mücadelesinde Onvo Antalyaspor'u bu akşam saat 20.30'da konuk edecek. Fenerbaheçe - Onvo Antalyaspor karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek, mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        • 2

          Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

        • 3

          MOURİNHO CEZALI

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

          3 EKSİK

          Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

          3 İSİM SINIRDA

          Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

        • 4

          Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Onvo Antalyaspor ise serisini sürdürerek düşme tehlikesini tamamen atlatmak istiyor. Lig tarihinde deplasmanda en fazla yenildiği takım Fenerbahçe olan Akdeniz ekibi, bu kötü grafiği alt etmeye çalışacak.

        • 5

          GÖZLER EN-NESYRI'DE

          Antalyaspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını da en az 2 gol atarak kazanan Fenerbahçe'nin, Akdeniz ekibi karşısında en büyük skor tehditi Youssef En-Nesyri olacak. Son 2 ayda performansı tavan yapan Faslı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yaptığı 1 gol 1 asistlik skor katkısıyla kariyer rekorunu kırdı.

          Bu sezon 38 maçta forma giyen En-Nesyri, 25 gol, 4 asistlik performansıyla kariyerinde en fazla gol attığı ve en fazla skor katkısı verdiği sezonu geçiriyor.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

          Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Petrusenko, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

        • 7

          -NOTLAR-

          Antalyaspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını da 2+ gol atarak kazanan Fenerbahçe (toplam 11 gol), daha uzun bir galibiyet serisini en son Nisan 1999-Eylül 2006 arasındaki dönemde yaşadı (8G).

          Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla yenildiği takım Fenerbahçe olan Antalyaspor (23), sarı-lacivertlilere konuk olduğu son üç karşılaşmasından puan çıkaramadı.

          Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2011/12'de Aykut Kocaman yönetiminde yakaladı (10G).

        • 8
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