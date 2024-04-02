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        Haberler Gündem MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA! 31 Mart 2024 YSK ile Yerel Seçim Muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

        Muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? 31 Mart YSK Muhtarlık seçim sonuçları sorgulama ekranı

        Yerel Seçimlerde seçmenler il ve ilçe belediyeleri ve muhtar adaylarını belirledi. 31 Mart'ta muhtar adayları okul girişlerinde pusula kağıtlarını seçmenlere uzatmıştı. Yerel seçim sonrası seçmenler seçtikleri muhtar adayının seçim sonucunu merak ediyor. YSK verilerine göre seçmenler oy kullandığı sandığa dair sonuçları görüntüleyebiliyor. Peki Muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı? 31 Mart Yerel Seçim Muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:13
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        • 1

          Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri sandık başına giderek yerel yöneticileri için oylarını kullandı. Yurdun doğusunda 7'de batısında 8'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle tamamen sona erdi. Yayın yasağının kalkmasının ardından seçmenler muhtarlık sonuçları sorgulamaya başladı. Muhtarlık seçim sonuçları resmi olarak Yüksek Seçim Kurumu (YSK) internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte 31 Mart Yerel Seçim Muhtarlık seçim sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Muhtarlık seçim sonuçları resmi olarak Yüksek Seçim Kurumu (YSK) internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. YSK, resmi sitesinde seçimler yüzde yüz tamamlanmadığı için "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonuçlanıncaya kadar geçici olarak hizmet verilmeyecektir." ekranı bulunuyor. YSK sitesini güncellediğinde haberimizde güncel bilgilere yer vereceğiz.

        • 3

          MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

          Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

          Seçimin başlama ve bitme tarihi,

          Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

          Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

          Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

          Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)

          Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

          Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.

        • 4

          MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

          Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

          A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,
          B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,
          C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,
          Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

        • 5

          D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı),
          E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,
          F) Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.

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