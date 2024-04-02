MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

Seçimin başlama ve bitme tarihi,

Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)

Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.