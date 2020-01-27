Köy ve mahallelerin idari işlerini yürütmek için seçilen kişilere muhtar denir. Muhtarlar, Türkiye'de halkın seçimle işbaşına getirdiği en küçük yerel yöneticilerdir. Muhtarlar, muhtarlık adı verilen küçük binalarda hizmet vermektedirler.

Muhtarın başlıca görevleri, nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirmek, kanunların halka anlatılması, mahallenin sakinliğini korumak, vergi toplama işlemleri için yol göstermek, yeşil kart almaya yardım etmek, sandık seçim listelerini askıya çıkarmak, askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asmak, tebligatların iletilmesini sağlamak ve cadde sokak adları için kontroller gerçekleştirmektir.

Köylerde ve kentlerin mahallelerinde hizmet veren muhtarlıkların çalışma saatleri, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki muhtarlık saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Muhtarlık hafta sonu açık mı? İşte detaylar...

MUHTARLIK MESAİ SAATLERİ 2020

Muhtarlıklar, hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlar ve öğlen 12.00'a kadar devam eder.

12.00-13.00 arasında bir saatlik öğle molası verir ve ardından 13.00'da tekrar başlayan mesai akşam 17.00'a kadar devam eder.

MUHTARLIK HAFTA SONU AÇIK MI?

Muhtarlıklar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı muhtarlıklar cumartesi de açık olmaktadır. Muhtarlıklar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; ayrıca 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır.