Muhittin Korkmaz, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm haberini Cem Yılmaz duyurdu. "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" sözleri ile kalplerde yer edinen Muhittin Korkmaz bir süre önce oğlu Cem Korkmaz'ı kaybetmişti.

Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu. Yılmaz "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." dedi.

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953'te dünyaya geldi. G.O.R.A.’da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.

Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.