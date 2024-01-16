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        Haberler Gündem Güncel Şişli'de kafasına aldığı darbeden saatler sonra ölen Fatih Aksin'in gizemli ölümü araştırılıyor

        Şişli'de mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!

        İstanbul Şişli'de 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin, iddiaya göre dışarıda kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde evine geldi. Yalnız yaşayan Aksin, yardım için arkadaşlarını eve çağırdı. Aksin, yardıma gelen arkadaşlarının yanında saatler sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, dışarıda bir saat geçiren Aksin'in nereye gittiğini ve başına neler geldiğini araştırmaya başladı. Elde edilen güvenlik kamera görüntüleri olayı çözecek

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:35
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        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
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        Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde meydana geldi.

        Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mühendis Fatih Aksin, henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına dışarıda darbe aldı. Kanlar içerisinde eve gelen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. İddiaya göre, evine gelen arkadaşları, Aksin’in kafasında darbe ve kanlar olduğunu gördü.

        EVDE ÖLDÜ

        Mühendis Fatih Aksin kafasına aldığı darbe sonucu evinde kanlar içinde hayatını kaybetti. Arkadaşları da olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde Fatih Aksin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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        “BEN İYİYİM” DEDİ

        Yardıma gelen iki arkadaşın polis ekiplerine verdiği bilgide, “Arkadaşımıza ne oldu bilmiyoruz. Eve gittiğimizde, doktora götürmek istedik. Bize ‘Ben iyiyim’ dedi. İyiydi. Sonra fenalaştı. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik” dedi. İfadenin ardından iki arkadaşı serbest kaldı.

        MÜHENDİSİN DIŞARDAKİ BİR SAATİ İNCELEMEYE ALINDI

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Fatih Aksin’in olay günü saat 14.10’da dışarı çıktığı ve bir saat sonra 15.10’da eve geldiği tespit edildi.

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        Mühendis Aksin’in dışarıda geçirdiği bir saatlik zaman dilimi mercek altına alınmaya başlandı. Aksin’in bu sürede nereye gittiği ve kimlerle görüştüğünün tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtlara incelenmeye başlandı. Aksin’in kafasına vurulan bir darbe sonucu mu yoksa düşme sonucu mu öldüğü elde edilecek çalışmanın ardından kesinlik kazanacak.

        Fotoğraflar: DHA

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        #son dakika
        #Fatih Aksin
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