Temmuz zammıyla yeni mühendis maaşları belli oluyor! 2024 Temmuz en düşük mühendis maaşı ne kadar olacak?
Mühendis maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. Memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış gösterecek mühendis maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Mühendis maaş zammına dair son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, "2024 Temmuz'da en düşük mühendis maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
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TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, mühendis maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz mühendis maaşları ne kadar olacak, en düşük mühendis maaşı kaç TL oldu? İşte, mühendis maaş zammına dair detaylar...
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2024 TEMMUZ MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra memur zammı ve dolayısıyla mühendis maaşları da belirlenecek.
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EN DÜŞÜK MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra en düşük mühendis maaşı belli olacak.
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