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Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, hakkındaki yorumlara isim vermeden tepki gösterdi.

İnce, Twitter'daki paylaşımında "Bir tarafta AK Parti’den ayrılanlara 'Ümmeti bölmeyin', CHP’den ayrılma iddialarına 'en doğal hakkı' deniliyor. Diğer tarafta ise AK Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce için CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'ndaki oturma düzeninin bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürüldü.

İnce'nin "Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından İnce, Twitter'da "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.

Parti kurma iddiaları ile ilgili net bir açıklama yapmayan İnce, geçen günkü paylaşımında "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.

İnce'nin parti kurma iddiaları siyasetin gündemine otururken MHP lideri Bahçeli "Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Ayasofya Camii'ndeki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bizden de birileri ayrıldı parti kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın İnce'nin de doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.