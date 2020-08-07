Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce ve Akşener yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "evine dön" çağrı hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı'nın ardından kritik açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları hakkında, "Bizden de birileri ayrıldı parti kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın İnce'nin de doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı çağrıyı değerlendiren Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul çizgide bir davettir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum" dedi.
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