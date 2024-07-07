Muhammed Salah yeni imajıyla Mikonos tatilinde
Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Mikonos tatilinde, kazıttığı saçlarıyla objektife yansıdı
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Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkardı.
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32 yaşındaki sporcu, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yaparken, yeni imajını da gözler önüne serdi. Uzun kıvırcık saçlarıyla tanınan ünlü futbolcu kazıttığı saçlarıyla bambaşka göründü.
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran Muhammed Salah, fit görünümüyle de dikkat çekti.
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Plajda güneşlenip denize giren ünlü futbolcu, bir ara arkadaşlarıyla plaj voleybolu da oynadı.
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New York Times, yakın zamanda Muhammed Salah ile ilgili makalesinde, ünlü futbolcunun kazancıyla ilgili bilgiler yayımladı. Makalede Salah'ın yıllık maaşının 22,7 milyon ila 26,5 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.
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Pek çok dev markayla sponsorluk anlaşması olan Muhammed Salah'ın net servetinin 90 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
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