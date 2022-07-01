İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi.

Liverpool formasıyla 5 yılda 254 maça çıkan ve 156 gol atan Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

Salah, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.