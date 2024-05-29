İstanbul Bayrampaşa’da kayıp olarak aranırken cesedi bir evdeki buzdolabında bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın (19) ölümüne ilişkin Hakan Öztürk’ün (28) yargılanmasına devam edildi.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hakan Öztürk duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

SON SÖZÜ SORULDU

Müşteki avukatı ise söz alarak, "Sanığa 50 bin yıl da 100 bin yıl da ceza da verseniz müvekkillerinin acısı dinmeyecek. Sanık bir an önce cezalandırılsın" dedi. Son sözü sorulan sanık Öztürk ise, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.