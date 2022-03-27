Muhallebici ustasını böyle bıçakladı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki muhallebicinin ustası, imalathanede çalışırken yanına gelip tartışan iş arkadaşı tarafından bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan Güven Timleri tarafından bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki muhallebicide meydana geldi. Muhallebicinin imalathanesine gelen iş arkadaşı Nuri T. (43), muhallebici ustası Erkan C. (35) ile konuşmaya başladı. Tartışma sırasında Nuri T., tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alarak usta Erkan C.'yi karnından bıçakladı. Neye uğradığını şaşıran Erkan C., yaralı bir şekilde yardım istemek için imalathaneden çıkarak merdivenlerin başında yere düştü.
AĞIR YARALANAN USTA AMELİYET EDİLDİ
Yaralı Erkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nuri T. ise yerdeki şahsa tehditler savurmaya devam etti. Bir süre sonra imalathanede bulunan başka kişilerin de geldiğini gören şahıs olay yerinden ayrıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Erkan C.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
GÜVEN TİMLERİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri, saldırgan Nuri T.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Nuri T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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