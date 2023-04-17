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Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken yangında ölü ve yaralı olmaması sevindirdi

Giriş: 17.04.2023 - 05:50 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da yolcu otobüsünde korkutan yangın
DHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangının ardından yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.

İddiaya göre, dün saat 15.30'da Fethiye Otogarı'ndan Hatay'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında arızalandı. Bu sırada yolcu otobüsünün motor bölümünden alevler yükselmeye başlayınca, durumu fark eden şoför otobüsü yolun kenarında durdurarak yolcuları güvenli şekilde indirdi.

DHA'nın haberine göre alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu otobüsteki yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmazken, yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangın yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yolcular için Fethiye'den yeni bir otobüs geldiği ve Hatay'a devam ettikleri öğrenildi.

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