25 yaşındaki Döndü kurtulamadı

İHA

Muğla'nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan Sokak'ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan 25 yaşındaki Döndü Nur Yelmer'i evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yelmer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.