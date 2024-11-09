Muğla'da "Şehircilik Günü" etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Muğla İl Koordinasyon Kurulu iş birliğiyle, "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü" kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Zağlı ve Osman Yenice, TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şube Başkanı Burak Teker, TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve davetliler katıldı.

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"İLERİCİ ÖRNEKLERE İHTİYAÇ VARDIR"

Etkinlikte konuşan TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şube Başkanı Burak Teker, "Kentlerimizde yaşam yerine rantı önceleyen; kamu yararından, sosyal devlet yaklaşımından ve bilimsel ilkelerinden uzaklaşmış şehircilik politikalarının sonucunu, yalnızca günden güne azalan yaşam kalitemizle değil, doğa olaylarının afetlere dönüşmesiyle, yangınlarda, sellerde, depremlerde verdiğimiz acı kayıplarla yaşayarak deneyimliyoruz. Bu sebeple mesleğimizde yıkıma karşı yaşamı savunarak kentlerimizi geleceğe hazırlamak için sorunları önceden tespit eden ve kapsamlı çözüm önerilerini ortaya koyan tartışmalara ve ilerici örneklere ihtiyacı vardır" dedi.

"DOĞAYLA UYUMLU, YAŞANABİLİR VE ADİL ŞEHİRLER" Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş da "Şehircilik anlayışının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. İklim değişikliği, nüfus artışı ve sosyal eşitsizlik gibi konular kentlerimizin geleceğini etkilerken, doğayla uyumlu, yaşanabilir ve adil şehirler oluşturmak için çok disiplinli bir çalışmanın önemi büyüktür. Bu yolda emek veren tüm şehir plancıları, mimar ve mühendislere teşekkür ediyor, Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"STK'LARIN BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ ÇOK KIYMETLİ" Genel Sekreter Yardımcısı Zağlı ise etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyorum. Şehircilik kavramı çok önemli bir kavram. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın politikası çevreci kentler, planlı kentler yapmak. Bugün de bunun bir tezahürü. Şehirlerin planlarının yereldeki STK'ların belediyelerle iş birliği ile yapılması çok kıymetli diye değerlendiriyorum”