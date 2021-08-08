Muğla'da korkutan görüntü!

DHA

İlçede bulunan Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkati çekti. Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi.

DHA'nın haberine göre, köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu. İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.

Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.