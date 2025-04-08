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        Haberler Gündem Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:08
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        Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        B.B.Y. yönetimindeki kamyonet, Milas-Yatağan kara yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek U.Y'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan S.G. ağır yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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