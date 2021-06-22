Muğla'da inşaatta göçük faciası: 1 ölü, 2 yaralı

AA

İlçeye bağlı Çıtlık Mahallesi Yılanlık mevkiinde, inşaatta beton dökme işlemi esnasında göçük oldu. Cüneyt Ölmez (19) Ahmet Zengin (38) ve Selim Ölmez (47) inşaat tahtaları altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Göçük altından çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Cüneyt Ölmez, müdahaleye rağmen hayatına kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.