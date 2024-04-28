Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonrası başlayan yangın iki minibüs de yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4ü ağır 14 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 48 S 5086 plakalı servis minibüsü ile 48 BR 882 plakalı ticari minibüs, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağında çarpıştı.
Fotoğraf: AA
Kazada 4ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı.
Fotoğraf: AA
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Fotoğraf: AA
Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: AA