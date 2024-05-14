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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla Bodrum'da fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı! 5 şüpheli tutuklandı!

        17 kadın kurtarıldı! 5 şüpheli tutuklandı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle 1'i Kırgızistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı. Operasyonda fuhşa zorlanan 17 kadın ise kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:35
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        17 kadın kurtarıldı! 5 şüpheli tutuklandı!
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

        İŞ VAADİYLE KANDIRIP GETİRTİYORLAR

        DHA'da yer alan habere göre polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

        "ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ"

        Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları belirlendi.

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        FOTOĞRAFLA ŞANTAJ YAPIYORLAR

        Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.

        10 MAYIS'TA OPERASYON DÜZENLENDİ

        Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

        17 KADIN KURTARILDI

        Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        1'İ KIRGIZ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gulzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı.

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